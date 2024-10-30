В Казани обсудят дальнейшее молодежное сотрудничество стран БРИКС

С 30 октября по 2 ноября в Казани состоится первое очное заседание Молодежного Совета стран БРИКС. В нем примут участие молодые лидеры из девяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Для нас это большой прорыв в молодежной политике. Казань удостоилась чести принять первое очное заседание Молодежного совета стран БРИКС, участниками станут представители больших общественных организаций и объединений из девяти стран. Приедут люди, которые отвечают за молодежную политику в своих государствах и определяют ее приоритеты», – заявил министр.

Для участников подготовлена большая культурная программа, благодаря которой они смогут познакомиться с Казанью и татарской культурой. В деловую программу вошли несколько заседаний рабочих групп, которые определят приоритеты и план работы Молодежного совета на ближайшие годы. В частности, предметом обсуждения станут образовательные проекты, гуманитарные и культурные обмены, развитие спорта, сохранение экологии, новые технологии и многое другое, добавил Садыков.

Отдельной темой станет Казанская декларация, принятая по итогам саммита БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября.

«Казанская декларация дала нам посыл, на который нам нужно ориентироваться в своей работе. Мы подводим молодежные итоги саммита глав государств и строим планы на ближайшие годы. На совете мы будем встречаться с экспертами и работать над дорожной картой с учетом декларации и находить необходимые ресурсы для достижения результатов в сфере добровольчества, предпринимательства, спорта и образования», – пояснила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Церемония открытия заседания пройдет завтра, однако уже прибыли первые гости. Заместитель генерального директора Национального агентства по развитию молодежи из ЮАР Масинмела Иканьенг Камогело уверена, что молодежь необходимо вовлекать в большую политику.

«Россия продолжает работу, начатую ЮАР в 2023 году, когда был создан молодежный совет стран БРИКС. На сегодняшний день он вносит огромный вклад в развитие взаимодействия между государствами. Уже были достигнуты некоторые стратегические результаты в направлении общих проблем и вызовов и в работе над их решениями», – отметила она.

Одним из новичков БРИКС стала Эфиопия. Для участия в Молодежном совете в Казань уже прибыл основатель и исполнительный директор организации Safe Light, посол дипломатии и лидерства Эфиопской молодежной федерации Мохаммед Силеши Умер.

«Хочу отметить большой интерес к молодежной политике в России и в Казани, в частности. Эфиопия – новичок БРИКС, наша страна впервые участвовала в саммите. Это историческое событие, потому что сейчас мы пересматриваем принципы нашей молодежной политики. Заседание совета – это отличная возможность отразить в новой концепции сотрудничество между странами БРИКС», - уверен Мохаммед Силеши Умер.

В работе Совета подтвердили свое участие более 30 делегатов Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии. Среди них исполнительный директор секретариата Всемирного форума развития молодежи (Китай) Ван И, директор департамента по делам молодежи Министерства по делам молодежи и спорта при Правительстве Индии Сара Джаял Соукми, основатель и исполнительный директор организации Safe Light, посол дипломатии и лидерства Эфиопской молодежной федерации, член Эфиопского молодежного совета Силеши Умер Мохаммед, члены Молодежного совета Emirates Global и многие другие.