В Казани обсудят цифровизацию культурного наследия на конференции «Наследие в цифре!»

В Казани с 17 по 18 сентября состоится IV Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие в цифре!», посвященная вопросам цифровизации объектов культурного наследия. Она пройдет в рамках международного форума Kazan Dijital Week 2025. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

По его словам, конференция соберет представителей федеральных и региональных органов власти, научных и проектных организаций, а также экспертов в сфере сохранения памятников истории и культуры.

Иван Гущин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Особое внимание будет уделено презентации информационной системы «Культурное наследие Татарстана», разработка которой началась в 2023 году и сейчас находится на завершающей стадии. Система создается по заказу республики, предполагается ее интеграция с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности и другими инструментами.

Первый день работы форума, 17 сентября, будет посвящен мероприятиям Kazan Dijital Week в МВЦ «Казань Экспо», а 18 сентября конференция пройдет в ГТРК «Корстон».

Гущин пригласил всех интересующихся на конференцию и процитировал слова директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Романа Рыбало: «Благодаря Республике Татарстан у нас появилась, пожалуй, единственная площадка для обмена наработками в области цифровизации культурного наследия».