«Аналог Охотного ряда»: как предложили развить подземную галерею в Казани

В Казани в подземной галерее на Баумана обсудили возможные концепции развития пространства, которое находится в запустении уже более 20 лет. Свое мнение о будущем объекта могли высказать все желающие. Организатор собрания – республиканское отделение «Движения первых».

«Мы собрались порассуждать о развитии Казани, которое предполагает общественное соучастие. Те, кто собирались здесь - это сообщество неравнодушных к нашему городу людей. Сегодня мы обсудим каким может стать это пространство под улицами Баумана и Профсоюзная. Появился вопрос, почему о нем не говорили раньше. Оно не на виду, здесь нет фокуса внимания глаз. Но возможно, пришло время заглянуть чуть глубже», - начал дискуссию помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

Одним из экспертов встречи выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она поделилась своими предположениями, во что может превратиться галерея.

«Имеет смысл для ребят, которые хотят видеть себя в креативных индустриях, создать здесь пространство. Такие кейсы реализованы по всему миру. То есть если вы хотите найти место, где можно самовыразиться, то можете прийти сюда. Это первое, что приходит на ум», - отметила министр.

Еще одним предложением от Аюповой стало создать в подземной галерее большой фудкорт для туристов. Чтобы было место, где можно было бы пообедать рядом с персонажами татарских сказок.

Любой проект в подземной галерее будет стоить огромных денег, учитывая необходимость обновления коммуникаций и общей реставрации пространства. Поэтому пока говорить о конкретных инициативах сложно, уверен глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

«Проект с хозяйственной точки зрения утопический, но и не такие планки Казань брала. Надеюсь, что когда здесь реализуется одна из идей, кадр, где я это говорю, будет первым в презентации», - пошутил он.

Что касается его видения будущего проекта, то самой очевидной перспективой Салихову видется аналог московского «Охотного ряда». Но здесь снова краеугольным камнем станут ограничения Роспотребнадзора и других ведомств, отвечающих за безопасность в общепите. По этому поводу предстоит большая работа.

Также среди предложений по развитию галереи были музей тысячелетия Казани, универсальный выставочный центр, скейтпарк, пространство для молодежи и многое другое.

«Мы видим, что событийно это пространство начинает оживать. Сегодня тема - не поиск инвестора. Мы просто мечтаем. Но все начинается с идеи и первого шага. Сейчас мы нащупываем концепты. Очень надеемся, что вокруг появятся люди, которые захотят воплотить это в жизнь. А там уже и будет решаться вопрос с ресурсами», - подвёл итог Сулейманов.