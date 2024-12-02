В Казани обсудили возможность создания испытательного центра для авиапрома

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Перспективы создания в Татарстане современной испытательной и метрологической базы для обеспечения потребностей авиационной отрасли обсудили на научно-практической конференции в Казани, которая состоялась в Академии наук Республики Татарстан. Участниками конференции стали руководители технических служб, испытательных и метрологических подразделений ведущих предприятий машиностроительной отрасли Республики Татарстан, включая авиацию, радиоэлектронику и приборостроение.

«Определены приоритеты развития Российской Федерации, ставка сделана на технологическое лидерство, укрепление обороноспособности и промышленности. Для этого необходима новая техническая и технологическая база. Для решения этих задач разработаны и приняты национальные проекты, в каждом нацпроекте технологического лидерства есть блок, посвященный стандартизации, испытаниям и сертификации», - сообщила, открывая встречу, вице-президент Академии наук РТ Лейсан Абзалилова.

Она отметила, что для создания необходимой стране продукции и техники нужны испытательные лаборатории и метрологические услуги.

Начальник управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Захар Осока в своем приветственном слове отметил, что президентом страны Владимиром Путиным поставлены грандиозные цели и задачи. Впереди предстоит серьезная работа.

«Росстандарт всячески поддерживает диалог между органами власти и

предприятиями промышленности. На протяжении более двух лет разрабатываются проекты стратегии развития в области обеспечения единства измерений и другие стратегические документы. Решаются вопросы по созданию и оснащению опорных испытательных лабораторий», - сказал он.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев напомнил, что Татарстан обладает мощным нефтехимическим комплексом, активно развиваются также крупное машиностроение и авиационная промышленность. В республике функционируют 15 авиационных предприятий, 25 тыс. человек работают в этой отрасли.

«Сегодня мы активно работаем в области проектирования, изготовления самолетов, вертолетов и другой востребованной продукции. Наши предприятия нуждаются в особой поддержке», - сказал Минибаев.

В апреле этого года в Минпромторге РТ прошло совещание по вопросам инфраструктурной поддержки предприятий авиационной отрасли и предприятий смежных отраслей. По итогам встречи была поставлена задача проанализировать потребности предприятий в актуальной метрологической и испытательной базе.

Главный метролог АО «Вертолеты России» Сергей Кулик рассказал о проблемах в сфере метрологического обеспечения предприятий ОПК.

«В период санкционного давления и проведения СВО предприятиями налажена работа в две смены.На предприятиях в концерне «Радиоэлектронные технологии» на базе Нижегородского научно-производственного объединения им. М.В. Фрунзе до начала проведения СВО предприятием Rohde & Schwarz (Германия) проводилась крупноузловая сборка средств измерений. В этот период отечественное предприятие, которое само является разработчиком и выпускает радиоизмерительное оборудование постепенно угасало, не получая финансирование и заказы. В один момент цеха по производству импортных приборов были закрыты, и оборудование, необходимое для производства было вывезено», - отметил он.

В кратчайшие сроки потребовалось наладить двухсменный режим работы, срочно подобрать оборудование, выпускаемое дружественными странами. В данный момент на 80-90% это оборудование из Китая.

«Нам нужно сделать все, чтобы избежать повторения этих ошибок, требуется наращивать производство отечественного испытательно-измерительного оборудования. Предприятия ОПК сейчас и в будущем будут остро нуждаться в нем, потому что у имеющегося оборудования постепенно выходит срок эксплуатации, а ремонт произвести при отсутствии элементной базы непросто», - пояснил Кулик.

Также остро стоит вопрос оперативности аттестации, поверки и калибровки оборудования.

«Ряд приборов нам приходится возить в Москву и Санкт-Петербург. Есть проблемы с логистикой - пока довезли, поверили, вернули, в связи с отсутствием дублирующего оборудования простаивают рабочие места. Если область аккредитации республиканского ЦСМ будет расширена, то часть этих проблем удастся решить», - заметил Кулик. Ведь даже месяц простоя оборудования приводит к предпосылкам срыва гособоронзаказа».

Главный металлург обособленного подразделения No2 АО «Уральский завод гражданской авиации» Максим Анискович заметил, что авиационная отрасль - область, где безопасность и надежность выступают ключевыми приоритетами.

«Каждый аспект создания, внедрения, производства и эксплуатации воздушных судов требует тщательной проверки, обеспечения соответствия стандартам. В этом контексте испытания материалов играют очень важную роль, поскольку могут предоставить ценную информацию о механических характеристиках поведения материалов и конструкций в экстремальных условиях эксплуатации», - сказал Анискович.

Он также сообщил, что на предприятии имеется изношенное лабораторное оборудование, требующее восстановительного ремонта.

«Мы вынуждены заключать договора со сторонними испытательными лабораториями, расположенными по всей России. Это требует большого объема подготовительных работ и имеет высокую стоимость», - добавил Анискович.

Заместитель гендиректора по НИОКР и развитию АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» Айдар Садыков напомнил, что существую обязательные требования, предъявляемые к только что разработанным приборам.

«Наиболее интересными, приоритетными и востребованными, на наш взгляд, при создании республиканского центра по проведению испытаний для предприятий авиапрома являются испытания на акустический шум и переходные процессы, вызванные ударом молнией», - сказал Садыков. Он заметил, что на сегодняшний день в республике нет аккредитованных организаций для проведения подобных испытаний.

Директор института авиационной техники и технологий КНИТУ им. А.Н. Туполева - КАИ Александр Носов сообщил, что при вузе есть своя испытательная лаборатория, которая насчитывает 12 испытательных машин.

«Мы плотно сотрудничаем с Татарстанским центром стандартизации и метрологии, и было бы здорово, если их область поверки и калибровки будет расширена. При создании подобного центра нужно думать не только о помещении и оборудовании, но и о квалифицированных кадрах», - сказал Носов.

Главный метролог АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» Сергей Блуфард сообщил, что высокочастотные испытания предприятие могло бы проводить самостоятельно, однако для этого у него нет аккредитованной лаборатории, поскольку это недешевое удовольствие, а необходимость в проведении испытаний возникает один раз в один-два года.

«Для нас создание собственной лаборатории нерентабельно. Поэтому мы с радостью восприняли информацию о том, что в планах ЦСМ Татарстана прорабатывается вопрос о расширении испытательной базы. Эта услуга будет востребована в Татарстане», - заметил Блуфард.

В своем докладе директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов проинформировал, что Центр проводит поверку и калибровку более 330 тыс. средств измерений в год, свыше 16 тыс. образцов продукции подвергаются испытаниям по показателям безопасности и качества в испытательных лабораториях учреждения.

«Что касается затрат на создание испытательного центра авиационной техники, то по результатам анализа выявлена необходимость в увеличении компетенций по многим группам средств измерений, эксплуатирующимся на предприятиях авиационной промышленности, а также создании испытательного центра авиационной техники и технологий, включающего в себя 5 испытательных лабораторий», - отметил Ибрагимов.

Подводя итоги конференции, начальник управления метрологии, госконтроля и надзора Росстандарта Захар Осока обратил внимание на необходимость дальнейшей, более детальной, проработки потребностей предприятий региона в необходимости создания опорной испытательной лаборатории с учетом имеющихся технических возможностей у метрологических институтов Росстандарта.