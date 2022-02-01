В Казани обсудили возможность реорганизации Шаляпинского фестиваля

В рамках Международного оперного фестиваля имени Шаляпина в стенах Казанской Государственной консерватории имени Жиганова состоялся круглый стол на тему «Фестивальное движение в России и мире: к 40-летию Шаляпинского фестиваля в Казани». В беседе приняли участие представители театра и консерватории, приглашенные музыкальные критики Москвы и Санкт-Петербурга.

Со вступительной речью выступил и.о. ректора Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев. Он поблагодарил присутствующих за возможность обсудить историю фестивального движения, чтобы перенять опыт коллег, а также обсудить насущные проблемы, в частности, музыкальной критики в регионах.

«К сожалению, в Татарстане музыкальная критика часто имеет субъективно поверхностный характер. И я рад, что этот вопрос мы имеем возможность поднять в рамках нашей беседы. Также хочется серьезного объемного разговора не только о спектаклях Шаляпинского фестиваля, но фестивального движения в России и мире в целом, о тенденциях оперного театра. Мне приятно видеть в наших стенах цвет нашей российской музыкальной критики, и большая честь принимать дорогих гостей у нас», – сказал Вадим Дулат-Алеев.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Разговор начался от общего к частностям: музыкальный критик, журналист (г. Санкт-Петербург) Владимир Дудин вместе с присутствующими совершил путешествие по музыкальным и оперным фестивалям в России и Европе, в частности, затронул опыт таких проектов, как Варшаский, Берлинский, Норвежский фестивали, фестиваль Бетховена и другие.

«Фестиваль – это установление творческих, дружеских, художественных связей. Это особое время, когда учреждения культуры вокруг одного события собирают заинтересованную публику – клуб единомышленников. И у каждого проекта своя окраска, свой характер. К примеру, на Шаляпинский фестиваль прежде всего приезжают слушать голоса, и я получаю здесь именно то, зачем еду», – поделился мнением Дудин.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Главный редактор сектора радиопрограмм Мариинского театра, музыкальный журналист Наталия Кожевникова подробно рассказала о фестивальной жизни Мариинского, в частности, о международных органном и фортепианном фестивалях, а также музыкальном форуме «Виртуозы флейты», где музыканты оркестра формируют программу проектов. Также она отметила, что театр отказался от практики введения в репертуарные спектакли приглашенных солистов в рамках фестивальной истории.

«По большому счету такие проекты превращаются в определенный календарный период, когда мы выделяем собственные спектакли и называем фестивалем. К нам и так приезжают исполнители в течение года и в другие месяцы, и этот приезд исполнителя не делает спектакль фестивальным. На мой взгляд, параллельные программы, дающие возможность зрителю увидеть и узнать что-то новое, и делают из события фестиваль», – подчеркнула докладчик.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Владимир Дудин заметил, что выделение в календарный период спектра репертуарных спектаклей театра и приглашение на них солистов из разных уголков мира – это способ привлечения туристов и нового слушателя.

«Шаляпинскому фестивалю может быть интересен опыт Пермского фестиваля, который в городе начинается буквально с аэропорта благодаря рекламным баннерам. Весь город украшен плакатами о программе проекта, и туристам становится понятно, что в городе проходит фестиваль. А после мероприятий самими слушателями организовывается своеобразное автопати, где они могут обсудить то, что увидели и услышали», – поделилась интересным опытом редактор издательского отдела Мариинского театра Анна Петрова.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Она также отметила, что к грядущему 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина было бы интересно в городе организовать экскурсию, раскрывающую Казань как музыкальную столицу, а театру – задуматься о создании собственного мерча.

Музыкальный обозреватель «Радио России», автор журнала «Музыкальная жизнь» Ольга Русанова добавила, что фестиваль – это прежде всего эмоции и погружение зрителя в общую идею и концепцию проекта, и построить ее можно, к примеру, вокруг фигуры Шаляпина. Также можно было бы привлечь сторонние организации, такие как ГАСО РТ, для выстраивания интересной фестивальной активности в городе, которая проходила бы и за пределами стен театра.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Заместитель директора Татарского театра по организации зрителя Юрий Ларионов поблагодарил за интересные идеи, и подчеркнул, что возможность проведения подобных инициатив будет возможна при увеличении финансирования театра.

Русанова заметила, что коллеги, присутствующие за круглым столом, будут готовы оказать фестивалю информационную поддержку ради реализации общей идеи.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

В части параллельных программ театром с завидной регулярностью проводятся всевозможные активности. К примеру, в этом году в рамках Шаляпинского фестиваля состоятся камерные концерты, показы опер в кинотеатре «Мир», открытые репетиции и публичные лекции об оперном искусстве, о чем подробно рассказала руководитель литературной части театра Жанна Мельникова.

«Такие программы формируют свою лояльную аудиторию. К примеру, этот опыт привел к созданию независимой Ассоциации молодых фанатов искусства (АМФИ) – инициативы молодых людей, которые хотели бы знать о театральном искусстве больше. Они заинтересованы в том, чтобы вместе с другими неравнодушными к искусству людьми стать ближе к театральному миру через всевозможные формы коммуникации. Инициатива показалась нам интересной, и мы ее всячески поддерживаем», – рассказала о проекте Мельникова.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Также в рамках встречи старший преподаватель Казанской консерватории Александра Нагорнова поделилась с присутствующими обширной программной фестивальной жизнью вуза, а о становлении Казанской хоровой ассамблеи рассказала и.о. заведующего кафедрой хорового дирижирования консерватории Надежда Шириева.