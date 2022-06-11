В Казани обсудили вопросы многоуровневой языковой подготовки в поликультурном обществе

В столице Татарстана на базе Казанского государственного института культуры прошла IX Международная научно-практическая конференция «Многоуровневая языковая подготовка в условиях поликультурного общества». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие было нацелено на обмен данными по актуальным проблемам гуманитарной подготовки на основе современных исследований в области методики преподавания иностранных языков, лингвострановедения, литературоведения, педагогики, психологии и лингвистики.

Участники конференция затронули такие темы, как модернизация образования и инновационные методики преподавания национальных и иностранных языков, литературоведение и иностранные языки в современном мире, язык и межкультурная коммуникация в контексте современных тенденций образования.

Исследователи также обратили внимание на технологию и методику преподавания русского языка как иностранного, лингвистические аспекты современной филологии, педагогику и психологию в поликультурной среде образовательного учреждения и ряд других смежных проблем.

«Выражаю уверенность, что обсуждение актуальных прикладных и теоретических проблем филологии, межкультурной коммуникации, образования, методики преподавания, педагогики и психологии внесет существенный вклад как в повышение эффективности современного высшего образования, так и в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований», — заметила в приветственном слове ректор Казанского института культуры, доктор педагогических наук Роза Ахмадиева.

Помимо казанских ученых, в конференции поучаствовали филологи из Санкт-Петербурга, Чувашии и других регионов Среднего Поволжья, а также из Азербайджана и Туниса.

Фото предоставлены пресс-службой Казанского государственного института культуры.