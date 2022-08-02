Эксперты в Казани предсказали спрос на российские продукты креативных индустрий

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В Казани открылась деловая площадка II Этно-Fashion фестиваля «Стиль жизни — Культурный код». В первый день работы эксперты обсудили вопросы культурного кода в креативных индустриях и предсказали спрос на российские продукты в этой сфере.

«Креативный потенциал – тот самый ресурс, который позволяет обществу и экономике развиваться в условиях XXI века – изменчивости, высоких скоростей и обновления технологий. Когда мы обратим внимание на то, какие вопросы позволяют решить создание благоприятной среды для самореализации, мы заметим, что это те самые цели, которые хотят решить города и регионы, разрабатывая свои стратегии социально-эконмического развития», – рассказала генеральный директор ООО «Креативная лаборатория «Территория дизайна», эксперт по региональному развитию, эксперт Союза креативных кластеров Майя Свистухина.

Фото: © Рамиль Гали

Она подчеркнула, что внедрение в этнику креативных индустрий напрямую зависит от платежеспособности населения. «Если население занято только тем, как ему свести концы с концами, то ни о каких креативных продуктах и произведениях искусства оно думать не будет. Если не покрыты базовые потребности, то о самореализации речи идти не может», – заметила она.

Кроме того, при всем потенциале развития экономики, креативная индустрия остается разнородной. К примеру, если IT и видеоигры благодаря своей востребованности смогли монетизировать свой бизнес, то арт-индустрия достигла этого только на Западе. «Все что связано с культурным наследием, в первую очередь, требует большого внимания и денежных средств», – подчеркнула Свистухина.

Посол доброй воли ООН по промышленному развитию ЮНИДО Вероника Пешкова отметила, что следует ожидать роста спроса на российский продукт креативных индустрий. «Освободился определенный сегмент рынка моды, в силу того, что большие игроки ушли с российского рынка. Но как бы там ни было, сегмент остается. Это является возможностью для других игроков», – поделилась наблюдением Пешкова.

Фото: © Рамиль Гали

Народные промыслы пока продолжают существовать сами по себе, утрачивается культурный код народов республики, констатировала министр культуры РТ Ирада Аюпова. «Сегодня мы упрощаем многие вещи, а ведь традиционные промыслы – это тоже язык, язык символа. Раньше по одежде можно было определить социальный и семейный статусы, территориальную идентичность и многое другое. Конечно, сегодня у нас отпала необходимость транслировать через одежду, кто мы есть. Но самое страшное, что мы утрачиваем способность считывать эти символы. Изучение же этого вопроса подтолкнет наше подрастающее поколение изучать собственные корни. А только самоидентификация может лежать в основе патриотизма. Только зная, кто ты есть и кто за твоими плечами, осознав, откуда ты пришел, можно понять, куда тебе дальше идти», – считает Аюпова.

Фото: © Рамиль Гали

Деловая площадка в рамках фестиваля вновь распахнет свои двери 4 августа. В присутственных местах Казанского Кремля состоится международная конференция «Эпическая константа современной культуры: проблемы сохранения и популяризации национальных эпосов». Ее участники обсудят вопросы сохранения и популяризации эпического наследия в современных условиях, а также затронут проблемы разработки и совершенствования программных мер по сохранению и развитию эпического наследия.

Кроме того, на конференции планируется обсудить возможность трансляции эпического наследия в современном культурном пространстве. По планам, участие в конференции примут ведущие ученые из ближнего зарубежья и из регионов России, а по ее итогам издадут сборник тезисов и докладов.