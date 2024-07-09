В Казани обсудили внедрение инновационных технологий и сервисов для страховых агентов ВСК

Фото: Страховой Дом ВСК

В столице Татарстана прошел форум страховых агентов ВСК. На встрече присутствовали более 200 агентов Казанского филиала компании.

Мероприятие прошло в зале лектория Присутственных мест Казанского Кремля. Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк ознакомил участников форума со стратегией компании и отметил, что в ближайшие годы она будет делать упор в том числе на развитие агентского канала.

На форуме обсудили вопросы автострахования, страхования имущества, здоровья и развития агентских продаж. В том числе выделили основные точки роста и потенциал для совместной работы с агентами по продуктам каско и ОСАГО, а также новые инструменты и возможности, которые открывает компания в сегменте страхования имущества физических лиц и ипотеки. Отдельно отметили внедрение инновационных технологий и сервисов, которые помогают агентам в работе. Например, в компании функционирует Личный кабинет агента – полноценное рабочее место, где можно дистанционно производить весь цикл взаиморасчетов с клиентом и компанией, включая оформление полиса и даже страхового случая.

Фото: Страховой Дом ВСК

Кроме того, все агенты приняли участие в страховой викторине. В завершение форума все участники посетили выставку под названием «Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве», проводившуюся на территории Казанского Кремля, в Центре «Эрмитаж-Казань».

«В Казанском филиале работают около 300 агентов. Агентские сборы филиала в 2023 году составили более 338 млн рублей, сборы за 4 месяца 2024 года – 122 млн рублей.

В этом году мы ожидаем прироста агентского канала. ВСК предоставляет комфортные условия для агентов: обучающие и мотивационные программы, цифровые сервисы, социальный пакет. Агентский форум – это хорошая возможность агентам познакомиться, поделиться опытом, встретиться с руководством. По итогам форума мы получили большое количество положительных откликов от наших агентов, что еще раз доказывает важность таких встреч», – отметила директор Казанского филиала Страхового Дома ВСК Татьяна Бугайченко.

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