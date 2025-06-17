В Казани обсудили влияние культуры на дипломатические отношения

В Национальной библиотеке РТ прошла лекция на тему «Культурная дипломатия: почему балет, кино и еда – это тоже политика». Спикеры обсудили влияние культурной составляющей на формирование политических отношений.

«Наша сегодняшняя задача – сохранять и укреплять те связи, которые в нынешних геополитических условиях могут становиться зыбкими. Вопрос выбора репертуара номеров или фильмов – это очень важно. В этом направлении не бывает мелочей. Имеет значение всё: как ты одет, как ты здороваешься, подаешь визитку и так далее. Всё это может быть частью культурного кода территории. Когда мы прибываем в новую страну, стараемся эти правила соблюдать», – отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По ее словам, культура Татарстана и России вызывает большой интерес в мире. Нужно больше рассказывать о ней, показывать фольклор и традиции, уверена она.

Важность культуры в дипломатии подтвердил и заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) Дмитрий Поликанов.

«Сегодня люди, которые принимают те или иные решения, в том числе в экономике и финансах, в первую очередь опираются на то, какой эмоциональный отклик это у них вызывает. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша республика сверкала еще ярче на мировой арене, нужно использовать различные элементы, связанные с культурой. Есть такое понятие, как культурный интеллект. В любом международном взаимодействии он крайне важен», – подчеркнул Поликанов.

В пример он привел историю, когда крупная компания из Ташкента хотела приобрести оборудование для своего производства. Представители фирмы обратились к российским поставщикам и пригласили приехать к себе, чтобы провести переговоры. Однако российские бизнесмены решили провести встречу в онлайн-формате, и сделка сорвалась. Тогда как производитель из другой страны прилетел в Ташкент, ознакомился с местными традициями и оформил сделку, хотя цена продукции у него была выше.

Одной из главных культурных скреп, помогающих в дипломатии, является кухня. В подтверждение этому тезису председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов рассказал о международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Это важнейшее мероприятие, где решаются огромное количество вопросов, важных для республики и страны. Первый пункт, который при обсуждении обозначил [Раис Татарстана] Рустам Минниханов – чтобы все были сыты. С этого надо начать. Если гости сыты, дальше уже можно обсуждать любое взаимодействие», – заявил Шарипов.

Организатором лекции стала Академия молодежной дипломатии.