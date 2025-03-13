В Казани обсудили участие Татарстана в процессе цифровой трансформации государства

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева состоялось заседание межведомственной рабочей группы №15 по цифровизации, работу которой по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова курирует депутат Государственной Думы России от РТ Айдар Метшин. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Ключевой темой заседания стало участие республики в новых национальных проектах. В обсуждении приняли участие заместитель главы Минцифры РТ Булат Габдрахманов, вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов, заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева и директор IT-парка Руслан Власов.

«Профильным для нашей группы является нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Предстоит большая работа по девяти основным программам, в частности, развитию искусственного интеллекта, подготовке кадров для цифровой трансформации, инфраструктуры для доступа в интернет», – заметил Айдар Метшин.

В задачи рабочей группы также входят поддержка компаний и стартапов, участие Татарстана в экспериментальном режиме в криптоиндустрии, привлечение IT-специалистов в республику. Среди моментов, требующих улучшения, – увеличение числа планшетов у учителей, переход на российское программное обеспечение, возможности решения проблем ЖКХ в онлайн-формате.

Предполагается, что в текущем, 2025 году Казань примет выездное заседание Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Заседание должно быть полезным, способствовать решению актуальных проблем, среди которых большое место занимает тема дистанционного мошенничества. Этот вопрос находится в поле зрения Президента страны, депутатов Государственной Думы. Только за прошлый год в Татарстане сумма ущерба от действий таких аферистов превысила 5 млрд рублей», – отметил в связи с этим депутат.