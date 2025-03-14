В Казани обсудили стратегию сохранения снежного барса

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Инициативу Татарстана по разработке обновленной программы по сохранению снежного барса поддержал сегодня советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Амирхан Амирханов на стратегической сессии «Снежный барс: объединение усилий государства, бизнеса и общества». Сессия проходит в рамках международной конференции по вопросам сохранения снежного барса в Казани.

«Редкий вид крупных кошек – в Красной книге России и субъектов страны, на территории которых он обитает. Он (барс – прим. Т-и) в красном списке Всемирного союза охраны природы», – напомнил спикер.

Амирханов отметил, что в России утверждена стратегия сохранения снежного барса. Он перечислил важные пункты работы по сохранению редкого вида. Это развитие международного сотрудничества, совершенствование нормативно-правовой базы, совершенствование сети ООПТ, научные исследования, эколого-просветительская работа с населением и так далее.

Амирханов добавил, что в РФ усилена ответственность за незаконную добычу барсов. Введена уголовная ответственность за контрабанду животных.

«Мы по срокам завершили реализацию глобальной программы сохранения снежного барса. <…> Всячески поддерживаю инициативу Татарстана преступить к разработке обновленной программы по сохранению снежного барса и мест его обитания», – сказал Амирханов.

Международная конференция по вопросам сохранения снежного барса проходит 14-15 марта в Казанской ратуше. В ее работе принимают участие 180 участников из 12 стран, на территории которых обитает снежный барс (ирбис). Это Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В таком формате международное сообщество по вопросам сохранения снежного барса в последние годы еще не собиралось. Сохранение популяции снежного барса способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».