В Казани обсудили роль молодежи в формировании актива избирательной системы

В Казани прошла научно-практическая конференция на тему «Роль молодежных проектов в формировании гражданского актива избирательной системы». Молодым людям рассказали об особенностях электоральных циклов, формировании молодежной политики в России и Конституции нашей страны. С приветственным словом к участникам обратился Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Мы каждый год приходим на эту конференцию с надеждой. Здесь можно услышать ваши инициативы. Напомню, что мероприятие проходит под эгидой года молодого избирателя. Эта идея также была озвучена на прошлой конференции. Рад, что наши проекты приобретают не только республиканский, но и федеральный характер», - отметил он.

Конференция стала кадровым плацдармом для Центральной избирательной комиссии Татарстана. Именно здесь зачастую находят молодые кадры, которые потом ярко проявляют себя во время работы на выборах. Для самих молодых людей это большая возможность осуществить свои проекты, а также профессионально самореализоваться, добавил Андрей Кондратьев.

Для студентов – участников конференции с докладами выступили депутат Государственного Совета Татарстана Марат Бариев, председатель Молодежного Совета при ЦИК Татарстана Михаил Михайлов и председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Дамир Нургалиев.

«В этом году мы прошли уже два больших электоральных цикла: выборы Президента России и депутатов Госсовета Татарстана. Наша задача вместе с ЦИК РТ была не только привлечь молодежь к голосованию, но и сделать так, чтобы каждый молодой человек чувствовал свою причастность к тем процессам, которые происходят в нашей республике и стране», - подчеркнула замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

После окончания официальной части участники приступили к разработке собственных проектов, связанных с различными аспектами избирательного процесса.