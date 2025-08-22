В Казани обсудили роль крупных предприятий в развитии малых городов

В Казани 20 августа прошла сессия «Город для жизни: как бизнесу, власти и жителям научиться работать сообща?» в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Участники обсудили роль крупных предприятий в жизни малых городов, их взаимодействие с жителями и властью, а также формирование комфортной городской среды.

По словам генерального директора благотворительного фонда Андрея Мельниченко Татьяны Журавлевой, существуют два принципа, по которым можно выстраивать формат взаимодействия бизнеса, власти и общества: принцип синхронизации и принцип координации.

«В идеальном мире и малый, и крупный бизнес, власть, локальные сообщества взаимодействуют друг с другом, общаются с жителями, собирают обратную связь, реагируют на запросы и упаковывают все это в конкретные мероприятия и проекты, и получается счастье в городе. Это то, что называется социальным партнерством, то, к чему мы все стремимся», – отметила Журавлева.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков напомнил, что в 2000-е годы многие предприятия отошли от участия в жизни территорий.

«Большой урон по взаимодействию бизнеса, власти и общества был нанесен в 2000-е годы, когда всю "социалку" сбросили на города. И сейчас многие крупные предприятия отстранились и заняли позицию: мы платим налоги, а вы занимайтесь развитием», – сказал он.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов подчеркнул, что развитие городов невозможно без тесного взаимодействия всех сторон:

«Формула создания города для жизни может звучать как "единство публичной власти – местной и региональной – в интересах жителей при активной поддержке бизнеса"».

По мнению генерального директора Сибирской лаборатории урбанистики Сергея Маяренкова, бизнесу стоит выстраивать отношения с обществом на основе взаимной выгоды.

«Жителям российских городов привычно, когда их мнение и интересы учитываются. Это понятная схема, но, на мой взгляд, бизнес может строить отношения на почве взаимной выгоды, потому что он может запустить импульс некоторым проектам, которые потом жители могут делать сами своими ресурсами», – отметил эксперт.

Он также добавил, что сегодня города конкурируют за молодежь, для которой важны новые смыслы, возможность гордиться местом, где они живут, и качество городской среды.