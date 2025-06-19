В Казани обсудили реализацию нового закона о местном самоуправлении

Фото: пресс-служба Совет МО

В Казани состоялось заседание Президиума Совета муниципальных образований Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, первый заместитель Руководителя Администрации Раиса РТ – начальник Управления по работе с территориями Ильнур Гарипов, председатель Комитета Госсовета РТ по строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, руководители профильных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, подключившиеся в режиме видеоконференцсвязи.

Заседание провёл Председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение механизма реализации вступившего в силу федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Фото: пресс-служба Совет МО

Главной новацией закона является переход к одноуровневой системе местного самоуправления — без деления на городские и сельские поселения. При этом субъектам РФ предоставлено право сохранить двухуровневую модель, учитывая региональные особенности.

Особую роль в этом процессе играет Республика Татарстан, которая инициировала возможность выбора модели местного самоуправления для регионов. Сельские и городские Советы, которые будут избираться в Татарстане в сентябре 2025 года, продолжат работу по нормам действующего 131-го федерального закона.

В соответствии с новыми нормами, субъекты Федерации должны привести своё законодательство в соответствие с федеральным. Изменения касаются определения вопросов местного значения и порядка формирования органов местного самоуправления.

Фото: пресс-служба Совет МО

Также вступила в силу норма, касающаяся избрания главы столицы субъекта РФ. Согласно закону, мэр административного центра региона избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы совершенствования методики рейтингования муниципалитетов и организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.