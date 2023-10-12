В Казани обсудили реализацию и масштабирование антикоррупционной стратегии в регионе

Просветительскую работу по направлению антикоррупции необходимо активизировать. Таким мнением поделились участники Совета по развитию комплаенса и деловой этики, заседание которого прошло в Казани. Создание профильного совета в марте этого года инициировали СИБУР совместно с Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции».

На заседании было отмечено, что уровень коррупции в бизнес-среде Татарстана остается на значительно более низком уровне, чем в целом по России. Однако далеко не все предприниматели могут позволить себе иметь целый отдел или даже одного сотрудника, который бы занимался вопросами комплаенса (контролем соблюдения законодательства).

Совет ставит задачей разработку и внедрение новых практик по обеспечению соблюдения законодательства и деловой этики в регионе. Его цель – обеспечение требований антикоррупционного законодательства, развитие комплаенса и культуры корпоративной этики для синергии бизнес-сообщества, государственной власти и социальных партнеров.

Как сообщала ранее старший комплаенс-менеджер «СИБУРа» Вероника Киселева, инициируя этот проект, компания ставила цель содействовать формированию делового сообщества, нацеленного на повышение эффективности антикоррупционного просвещения. В рамках совета планируется проводить опросы представителей бизнеса и граждан, развивать институт комплаенс-амбассадоров, реализовывать совместные образовательные проекты с ведущими вузами страны и республики по подготовке высококлассных специалистов комплаенс.

«Мы активно призываем членов бизнес-сообщества к нам присоединяться, потому что это действительно очень интересно, это помогает развивать компании и повышает значимость нашего совета», – обратилась Киселева к коллегам. Она также сообщила, что в ближайшее время совет планирует запустить горячую линию, куда с вопросами и жалобами смогут обращаться предприниматели.

Сопредседатель общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева рассказала, что центр занимается освещением в бизнес-сообществе темы вреда коррупции и того, как с ней бороться. Для этого сотрудники проводят выездные встречи с предпринимателями – в первом полугодии они уже прошли в 29 муниципалитетах Татарстана. Для предпринимателей 15 районов в онлайн- и очном формате сейчас проводится обучающий модуль по теме противодействия коррупции в организациях. «До конца года мы планируем посетить все оставшиеся районы республики», – сообщила Сергеева.

Она также рассказала, что многие бизнесмены проявляют заинтересованность в создании антикоррупционных структур в своих организациях, но у них возникают проблемы. «Малый и средний бизнес нуждается в некотором обучении тому, как это вообще делать», – отметила Сергеева. Для этих целей она предложила создать специальный фонд.

Сергеева также привела данные прошлогоднего опроса, согласно которому в республике только 8% респондентов отметили коррумпированность сферы контрольно-надзорной деятельности, тогда как по России в целом так считают 37% опрошенных. Похожие цифры касаются и сферы регистрации сделок с недвижимостью.

«У нас коррумпированной считают эту сферу 11% опрошенных, а по России – 26%», – сказала она. В то же время в Татарстане чуть выше показатели по закупкам. Сергеева также привела данные, что по итогам 2022 года 41,8% респондентов ответили, что не сталкивались с коррупцией. В 2020 году, для сравнения, так ответили 26%. На вопрос, постоянно ли люди сталкивались с коррупцией, в 2022 году положительно ответили 15,6%, а в 2020 году – 22%.

Она предложила разработать образцы локальных нормативно-правовых актов, направленных на противодействие коррупционных проявлений для малого и среднего бизнеса. По словам спикера, это позволит предпринимателям не создавать подобные документы с нуля и им будет проще начать борьбу с коррупцией.

Старший менеджер компании «ДРТ-Консалтинг» Мария Антонова рассказала о свежем опросе, который провели среди предприятий. Из более чем 700 компаний на все вопросы ответили менее 30, причем в большинстве – именно крупные компании. Антонова связывает это с тем, что Совет появился не так давно, и инициированные им опросы пока не вызывают большого интереса у бизнес-сообщества из-за его малой известности. Она выразила уверенность, что опрос следующего года покажет куда лучшие результаты.

Более 80% респондентов сообщили, что в их компании существует комплаенс-отдел или соответствующий сотрудник. 19% отметили, что такой функционал в компании отсутствует. «Отсутствие комплаенс-функции указывает на необходимость дополнительных усилий по разъяснению ее важности в компании», – подчеркнула Антонова.

Участники заседания пришли к выводу, что нужно усилить информационно-просветительскую работу в бизнес-сообществе и шире освещать мероприятия, которые планируют провести. Кроме того, некоторые из спикеров озвучили мысль, что можно предусмотреть в госзакупках или закупках крупных компаний пожелание о наличии направления комплаенс в компании-потенциальном контрагенте.

Фото предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»