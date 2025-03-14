В Казани обсудили развитие промышленности Татарстана

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Альфия Когогина провела очередное заседание рабочей группы по реализации государственных программ в сфере промышленности и привлечению федеральных средств в экономику Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов, первый замдиректора Инвестиционно-венчурного фонда РТ Марсель Курбанов, гендиректор ООО «Данафлекс-НАНО» Адель Галимов.

«Очередное совещание рабочей группы, по традиции, провели не в министерских кабинетах, а на производстве. В этот раз на площадке одного из резидентов технополиса «Химград» - производителя гибких упаковочных материалов и полимерных пленок ООО «Данафлекс-Нано». Компания является получателем ряда субсидий и льготных займов, и мы с коллегами из Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан на деле убедились в эффективности реализуемых мер государственной поддержки для развития отечественных предприятий», – прокомментировала Альфия Когогина, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

В ходе заседания были обсуждены результаты работы по итогам 2024 года. Татарстанские предприятия получили 110 млрд рублей федеральных средств по курируемым группой госпрограммам, в том числе 102,05 млрд рублей по программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 6,87 млрд рублей льготных займов Фонда развития промышленности, около 1 млрд рублей в рамках инструмента промышленной ипотеки.

«Держим на постоянном контроле то, как государственные деньги работают на развитие реального сектора промышленности и технологический суверенитет нашей страны», - заявила Альфия Когогина.

Перед началом заседания для гостей провели экскурсию по предприятию. Им показали всю технологическую цепочку: экструзионный цех, машины глубокой и флексопечати, процесс ламинирования, резки и сушки пленки.

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство».

Компания «Данафлекс», созданная в начале нулевых годов, производит широкий спектр гибких упаковочных материалов для различных отраслей, среди которых - масложировая, кондитерская, бакалейная, снэковая и кисломолочная. Предприятие обладает собственным R&D центром, который способен разрабатывать упаковочные решения по всем сегментам рынка.

Сейчас компания объединяет четыре завода с общей численностью персонала – 1,7 тысячи человек. Два предприятия находятся в Казани, остальные также располагаются в Татарстане. В год «Данафлекс» производит 40 тысяч тонн пленок и 60 тысяч тонн гибкой упаковки.