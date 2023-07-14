В Казани обсудили развитие исторических центров российских городов

3 и 4 июля 2023 года в Казани прошел Международный Форум «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре», участники которого обсудили проблематику развития исторических территорий российских городов и выработали ряд решений. Они будут представлены Минстрою РФ и профильному комитету Госдумы.

Форум был организован с целью сбора и анализа лучших практик и кейсов в этой сфере как в России, так и в ряде зарубежных стран, разработки предложений и методических рекомендаций по внедрению лучших практик в работу регионов и федерального центра. Мероприятие стало площадкой для поиска ответов на такие актуальные вопросы, как показатели экономической активности на исторических территориях, наличие ограничений и возможностей в этой сфере, определение секрета успеха состоявшихся проектов развития. Участники форума обсудили, чем рискуют и что создают в историческом центре современные девелоперы, изучили методики проектирования и сохранения идентичности, которыми пользуются регионы. Мероприятие прошло при поддержке Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, Главы (Раиса) Республики Татарстан, Союза архитекторов РФ.

«Власть должна быть заинтересована в сохранении достояния, которое у нас есть. Думаю, в рамках сессий на этом форуме мы многие вопросы можем раскрыть. Участники форума – это команда, семья, желающая сохранить нашу страну. У нас очень интересная, разнообразная страна, в ней столько истории, столько достояния, которое мы обязаны сохранить», – подчеркнул на первой пленарной сессии Глава (Раис) Татарстана Рустам Минниханов.

В форуме приняли участие более 1500 специалистов из 46 регионов России, выступили 145 экспертов. В режиме реального времени велась видеотрансляция на русском и английском языках, благодаря чему следить за выступлениями и обсуждениями могли все желающие, в том числе из-за рубежа – трансляцию смотрели более шести тысяч человек не только в России, но и во Франции, Германии, Нидерландах, Казахстане, Белоруссии и других странах.

На форуме было представлено 24 секции, шесть крупных треков, объединивших несколько сессий. Ситуацию в исторических центрах рассмотрели со всех сторон: проанализировали особенности инвестирования, обсудили особенности и недостатки правового регулирования строительства на исторических территориях, в том числе новое в российском законодательстве понятие «нематериальное наследие». Также внимательно рассмотрели тему баланса необходимых на исторических территориях функций – подробно обсудили, чем должна быть насыщена территория, чтобы привлекать жителей города и туристов. Отдельно поговорили о необходимых для строительства материалах, технологиях и ситуации по ним в РФ. Шесть специальных сессий провели партнеры форума.

По итогам проведенных мероприятий был разработан комплекс дополнений для внесения в ФЗ-73 и ряд других постановлений и нормативных актов. Особое внимание участников привлекли предложения реализовать ряд преференций для инвесторов в проекты реконструкции и реставрации, упростить девелоперам и другим участникам отрасли доступ к данным по историческим территориям, сформировать альбом лучших практик регионов. С другими предложениями можно ознакомиться на сайте мероприятия https://rebusforum.ru/. Там же доступны и все материалы форума.

Важной частью форума стал смотр-конкурс «Лучшие практики девелопмента в историческом центре: Концепции (стратегии) развития», на который было подано 148 заявок. В финал смотра-конкурса, который прошел прямо на форуме, прошло семь объектов. Заявки были поданы от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Нижнего Новгорода, Самары, Тобольска, Красноярска и других городов России. Победителями стали работы опытных проектных бюро «WOWHAUS» и «Остоженка», а также известное своей практикой работы в историческом центре Нижнего Новгорода агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области «АСИРИС».

Для участников форума было организовано девять автобусных и две пешеходных экскурсии по исторической части Казани. К ним присоединилось более 400 человек – главные архитекторы, мэры и представители муниципалитетов, министры строительства и туризма ряда регионов РФ, представители федеральных СМИ. Во время экскурсий они узнали о концепции развития исторического центра Казани, увидели, как она реализуется на примерах конкретных территорий и ЖК. Отдельно обсуждались проблемы и проекты застройки и реставрации Старо-Татарской слободы. Компании «КамаСтройИнвест», «ТэкоРесурс», «ЖИК» и ASG продемонстрировали участникам современные жилые комплексы, спроектированные с учетом концепции. Участники экскурсий задавали много уточняющих вопросов, в том числе и об экономической эффективности увиденных объектов: какова стоимость квадратного метра, насколько они востребованы и экономически выгодны для девелоперов.

Отдельное мероприятие форума – специальная выставка, где партнеры продемонстрировали современные материалы, актуальные решения для застройщиков в историческом центре. Генеральным партнером форума выступила компания «КамаСтройИнвест», один из ведущих девелоперов Казани, ведущий деятельность в сфере строительства недвижимости бизнес и элит-класса в историческом центре города. Партнерами форума стали компании ASG invest, «Графика-Инжиниринг», ТЕХСТРОЙ, PuntoGroup, ГК «ТЭКОРЕСУРС», Cladding Solutions, ГК «АЛЮТЕХ», Ключищинская Керамика, корпорация «TEGOLA», завод «Коген Казань», ГК «ЛОММЕТА», Лоймина, Керамик Плюс, RECKE BRICKEREI, ZAGOROD БИЗНЕС КЛУБ, Диодис, медиагруппа «РИМ».

По итогам форума рабочая комиссия разработала резолюцию, которая будет направлена в законотворческие органы и профильные министерства. Участники рабочей группы, занимавшейся разработкой и консолидацией предложений по развитию исторических центров, запланировали ряд встреч с представителями федеральных министерств и ведомств, с главами муниципалитетов и регионов России. Целью таких встреч станет оценка перспектив внедрения выработанных предложений в законодательство и в практику работы профильных специалистов по всей стране.