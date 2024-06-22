В Казани обсудили развитие антикоррупционного комплаенса и деловой этики в РТ

В Казанском Кремле прошло заседание Совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики в Республике Татарстан на тему «Транслирование успешных корпоративных практик крупного бизнеса, основанных на синергии власти, некоммерческого сектора, делового и научного сообщества, как эффективный инструмент внедрения комплаенс-системы и снижения антикоррупционных и репутационных рисков, в том числе для малого и среднего бизнеса».

Открывая заседание, Вероника Киселева, сопредседатель совета по развитию комплаенса, председатель Комитета Союза «Торгово-промышленная палата Томской области», руководитель практики «Комплаенс и деловая этика» «СИБУР», отметила, что представители бизнеса все больше вовлекаются в повестку комплаенса и деловой этики. Лучшие антикоррупционные практики предприниматели представляют в том числе и в органы государственной власти.

«Нас радует, что инициативы крупных компаний, реализуемые с социальными партнерами, находят такую поддержку в лице руководителей органов государственной власти региона — в ходе совместной реализации госпрограммы по противодействию коррупции. Вместе мы делимся лучшими практиками, используя для этого различные ресурсы и инструменты, в числе которых встречи со студентами и сотрудниками органов государственной и муниципальной власти, участие в телепередачах и публикации в СМИ, и различные профессионально-экспертные мероприятия», — подчеркнула Киселева.

В очном формате заседание совета прошло в третий раз. Одной из ключевых тем встречи стало представление концепции о создании двух комитетов при совете: по взаимодействию с научными учреждениями и взаимодействию с МСБ. Цель этих подразделений в разработке проектов по оказанию помощи в подготовке методик по внедрению антикоррупционных процедур, основанных на практиках крупных компаний, которые подтверждают свою успешность и эффективность. «В первую очередь для нас важен реальный запрос от предпринимателей, какие „боли“ они испытывают, чему новому хотели бы научиться и как вместе с регуляторами, общественными организациями и практиками от крупного бизнеса создать реально действующие институты развития МСП», — рассказала сопредседатель совета.

В ходе беседы с журналистами Киселева рассказала об основных трендах развития антикоррупционного комплаенса и подчеркнула, что вопрос системных мер поддержки взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП является одним из самых обсуждаемых на заседаниях Торгово-промышленной палаты РФ и иных профессионально-экспертных площадках.

«У всех организаций должны быть элементы, которые помогают противодействию коррупции, и один из ключевых — это комплаенс, который должен быть понятен и доступен каждому сотруднику, независимо от его должности. Наш совет может помочь в адаптации этих практик, мы готовы делиться методологией — в рамках пространства для открытого диалога, распространения корпоративных ценностей и поддержания этичного поведения», — добавила сопредседатель совета.

Внедрение практик комплаенса в субъектах малого и среднего предпринимательства положительно отразится на экономике и правомерности ведения бизнеса, заявила на заседании Гульнара Сергеева, сопредседатель Совета по работе с государственными органами и общественными организациями, сопредседатель Общественного совета по гражданскому и административному направлениям АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». «Наш совет был создан для того, чтобы субъекты малого и среднего бизнеса больше внимания уделяли соблюдению антикоррупционных стандартов. Крупные компании в этом направлении уже давно хорошо работают. Предприниматели должны привыкнуть вести свою деятельность только законными путями, а для этого владельцам бизнеса следует знать, как сделать так, чтобы никто из сотрудников не занимался коррупционными махинациями. Мы призываем крупный бизнес делиться опытом и организовывать обучения», — пояснила она.

В ходе заседания была представлена информация по результатам полутора лет деятельности совета. Ярким акцентом стало награждение победителей и участников конкурса видеороликов на тему антикоррупционного комплаенса и деловой этики «Честный взгляд», организованного среди работающей молодежи и студентов республики. Также был актуализирован состав совета, к работе которого присоединились новые представители вузов и предпринимательского сообщества.

На заседании также выступили эксперты, которые рассказали об эффективных практиках, направленных на митигацию финансовых и нефинансовых рисков при ведении бизнеса. Управляющий партнер и ведущий бизнес-консультант SmartValues Георгий Мелик-Еганов представил вниманию присутствующих презентацию «Критичный элемент организационной культуры для комплаенс-системы или главная проблема внутренних коммуникаций», директор «Агентства социального маркетинга» и генеральный продюсер бизнес-форума «Код лидерства» Людмила Ильинова рассказала о проекте «Код лидерства», который реализуется при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и направлен на развитие и укрепление связей внутри делового сообщества, советник президента Союза «Торгово-промышленной палаты Томской области» Вероника Карташева поделилась планами по популяризации принципов совета в новом формате.