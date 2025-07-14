Минниханов обсудил с представителями Узбекистана новые совместные проекты

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с официальной делегацией Республики Узбекистан, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Олимжон Абдуллаев. Переговоры состоялись в Доме Правительства РТ.

В ходе беседы Рустам Минниханов выразил признательность руководству Узбекистана за внимание к развитию двусторонних связей, подчеркнув устойчивый характер партнерства и дружественный настрой в российско-узбекистанском диалоге. По его словам, за последние годы взаимодействие значительно активизировалось: по итогам 2023 года объем товарооборота превысил 376 миллионов долларов.

Раис республики отметил, что между Татарстаном и Узбекистаном налажены прямые авиасообщения, активно работают дипломатические и торгово-экономические представительства, в том числе Генеральное консульство Узбекистана в Казани и представительство Татарстана в Узбекистане. Продолжается динамичное сотрудничество с регионами республики.

Особое внимание в диалоге было уделено практическим направлениям взаимодействия. Крупные татарстанские предприятия, включая ПАО «КАМАЗ», реализуют проекты в Узбекистане — осуществляется сборка автомобилей и функционирует автоцентр. Успешно работают совместные технопарки в Чирчике и Джизаке, а также образовательные и медицинские инициативы: филиал КФУ и Центр симуляционной медицины в Джизаке.

Промышленная кооперация расширяется за счет подготовки новых проектов в Бухарской и Навоийской областях. Минниханов также отметил значимость культурного и гуманитарного взаимодействия: в вузах Татарстана обучаются около 2700 студентов из Узбекистана, действуют национально-культурные организации, регулярно проводятся мероприятия, включая Сабантуй в Ташкенте.

Олимжон Абдуллаев, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и отметил высокий уровень взаимного доверия, открытости и плодотворного диалога. Он подчеркнул, что визит в Казань станет очередным шагом на пути укрепления двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства в торгово-экономической, машиностроительной, нефтехимической сферах, а также в области науки, образования, технологий и культуры.