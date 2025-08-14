В Казани обсудили профилактику преступлений и работу с верующими в колониях

В Казани, на площадке Общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь», состоялось расширенное заседание Общественного совета Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по РТ.

В ходе мероприятия затронули вопросы организации производства и труда в учреждениях пенитенциарной системы, вопросы общественного контроля и соблюдения прав человека, профилактики преступлений и рецидива, а также работа с верующими в следственных изоляторах и исправительных колониях региона. В работе совета участвовали замначальника Управления ФСИН по РТ Ильназ Фахреев и Андрей Яковенко, председатель Общественного совета ведомства Александр Даренков, член Федерального общественного совета ФСИН России Илдар Баязитов и экс-начальник управления, генерал-лейтенант внутренней службы Дауфит Хамадишин.

В своём докладе Даренков сообщил о снижении рецидива преступности в целом, об успешной практике работы с молодыми правонарушителями: подростками, состоящими на учете и с несовершеннолетними лицами, содержащимися в СИЗО.

«Дети стали чаще обращаться в библиотеку и заниматься спортом, в том числе и находясь под стражей», - отметил Даренков.

Далее с докладом о работе с несовершеннолетними, попавшими в трудную жизненную ситуацию выступил директор фонда «Добрый Ребенок» Евгений Кузнецов, а замглавного начальника регуправления ФСИН Андрей Яковенко отчитался о трудовых показателях осуждённых.

«За последние пять лет удалось увеличить количество осужденных, которые заняты трудом. На сегодняшний день это практически 100% осужденных, кроме тех, кто пребывает в штрафных изоляторах, в отрядах строгих условий содержания, которых нельзя допускать к производственной деятельности», - заявил Яковенко.

В свою очередь о духовном и о кормлении верующих в учреждения ФСИН и пользе этой работы подробно рассказали хазрат Рафис Сайфуллин и иерей отец Евгений Гаврилкин.

Член Общественного совета ФСИН России Илдар Баязитов затронул вопросы формирования гражданской позиции и призвал всех принять участие в предстоящих политических событиях: выборах Раиса и муниципальных депутатов.

Мероприятие завершилось награждением лучших отличившихся членов совета и сотрудников ФСИН. Даренков наградил медалью «За заслуги перед Обществом» III степени замначальника Республиканского Управления ФСИН Фахреева. Грамотами общественного совета награждены Рустам Курбангалеев и Илья Мартьянов, Благодарственным письмом за содействие СВО поощрен Кузнецов.

Фото общественного совета УФСИН РФ по РТ