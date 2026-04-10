В Казани обсудили проекты участников программы «Батырлар» в области молодежной политики

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров обсудил с участниками программы «Батырлар. Герои Татарстана» реализацию их инициатив в области молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

В беседе также приняли участие заместитель главы Минмолодежи РТ Владислав Усанов, депутат Государственного Совета РТ Рушан Мингазов, представители Минобрнауки РТ и Минстроя РТ, муниципалитетов и организаций, связанных с молодежной инфраструктурой. Ранее участники программы представили свои проекты Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Сначала Азат Кадыров отметил, что по четырем инициативам участников программы продолжается активное межведомственное взаимодействие. По его словам, специалисты органов власти Татарстана плотно включены в проработку открытых вопросов.

Участники программы «Батырлар. Герои Татарстана» Тагир Садыков, проходивший стажировку в Минмолодежи РТ, и Анвар Мухаметзянов сообщили о ходе реализации проектов многофункционального тактического комплекса и центров военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи.

Еще один участник программы, Игорь Нестеров, рассказал, как идет создание площадки патриотического воспитания в сельских территориях на примере Зеленодольского района РТ. Его проект нацелен на развитие доступной инфраструктуры для детей и подростков, проживающих в малых населенных пунктах.

Отдельное внимание участники встречи уделили проекту «Дуслар», о котором доложил участник программы «Батырлар» Кирилл Дмитриев. Он планирует вовлекать ветеранов в работу по обеспечению общественного порядка и развитие института народных дружин.

Федеральная программа «Время героев» инициирована Президентом России Владимиром Путиным и направлена на реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов боевых действий. В 2025 году большинство российских регионов начали реализацию собственных версий кадрового проекта «Время героев». В Республике Татарстан соответствующая инициатива называется «Батырлар. Герои Татарстана».