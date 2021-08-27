В Казани обсудили проблемы подготовки спортивных кадров

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

В Казанском училище олимпийского резерва состоялся семинар-совещание «О взаимодействии образовательного кластера физической культуры и спорта по подготовке олимпийского резерва кадров отрасли». Участниками обсуждения стали директора и завучи спортивных школ со всего Татарстана. Приняла в нем участие и депутат Государственной Думы России от республики Ольга Павлова, сообщает пресс-служба парламентария.

Участники совещания рассмотрели возможности образовательных учреждений отрасли по подготовке спортивного резерва и определили задачи по выявлению спортивно одаренных детей в муниципальных районах РТ. Их будут направлять в Училище олимпийского резерва и Поволжский университет физической культуры и спорта «для целенаправленной и системной работы по формированию спортивного резерва республики, а также дальнейшего формирования кадров отрасли».

«Большой честью считаю работу и разговор с людьми, которые трудятся на земле, с теми тренерами, которые готовят резерв. Это тяжелая работа, она непростая, она не дана каждому человеку, но вы преданные спорту люди, я считаю вас единомышленниками, людьми с активной жизненной позицией, потому что именно вы даете знания маленькому человеку, именно вы делаете его сильным и выпускаете в жизнь», — обратилась к собравшимся Ольга Павлова.

Дискуссия получилась острой. Делегаты задавали вопросы, касающиеся переквалификации, комплектования учебных групп, начисления заработной платы и оценки труда.

«Сегодня принят закон, направленный на гармонизацию действующего законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании. Теперь тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах будут официально считаться педагогическими работниками с сохранением всех трудовых прав и социальных гарантий», — заметила депутат.

При этом парламентарий обратила внимание на то, что тренеры получают надбавки за результативность и олимпийский резерв, но самими школами олимпийского резерва руководят директора и завучи, которые получают один оклад.

«Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных школах очень важна и прямым образом отражается на спортивных результатах ее воспитанников. Как член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов я вижу пробелы в этой отрасли. Считаю, что нам нужно сильно поработать с отраслевой системой оплаты труда и помочь людям», — подчеркнула Павлова.