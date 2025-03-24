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Экономика 24 марта 2025 19:22

В Казани обсудили подготовку к заседанию совета «Волга – Янцзы»

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В Казани обсудили подготовку к заседанию совета «Волга – Янцзы»
Фото: пресс-служба АИР РТ

Сегодня в Казани, в Агентстве инвестиционного развития Татарстана, состоялось установочное заседание по подготовке и проведению V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» и VIII Форума ассоциации вузов «Волга – Янцзы».

Фото: пресс-служба АИР РТ

Провели мероприятие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и руководитель АИР РТ Талия Минуллина, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

До начала встречи Талия Минуллина презентовала инвестиционный и экономический потенциал Татарстана в едином презентационном центре агентства для высокопоставленных гостей республики. В ходе презентации стороны обсудили детали представления потенциала региона для китайских партнеров.

Фото: пресс-служба АИР РТ

В ходе беседы был намечен план работы совета по организации съезда участников объединения «Волга – Янцзы», который состоится 21 и 22 мая этого. Запланировано участие 14 руководителей регионов ПФО и 14 губернаторов провинций КНР.

#АИР РТ #татарстан и китай #волга-янцзы
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