В Казани обсудили народную программу «Единой России» в рамках партпроекта «Старшее поколение»

Сегодня в Казани прошло обсуждение народной программы «Единой России» в рамках партийного проекта «Старшее поколение», сообщили на официальном портале. В заседании приняли участие депутат Госдумы Татьяна Ларионова, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике, заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» по вопросам реализации партийных проектов Ольга Воронова, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

Открывая обсуждение, Татьяна Ларионова заявила, что проект «Старшее поколение» является одним из ключевых инструментов социальной политики в России. Он позволяет комплексно подходить к решению задач, связанных с демографическими изменениями, подчеркнула депутат. Она напомнила, что в 2025 году «Старшее поколение» реализовывался как партийный проект «Единой России» и одновременно как федеральный проект в составе национального проекта «Семья».

Ларионова отметила, что каждый четвертый житель России – это человек пожилого возраста. Именно «Единая Россия» в народной программе взяла на себя обязательство привести в единые стандарты пребывание пожилых людей в домах-интернатах. В Татарстане в рамках народной программы созданы 46 гериатрических кабинетов и 168 гериатрических коек, добавила она.

В Татарстане федеральный проект «Старшее поколение» активно ведется по двум ключевым направлениям. На его финансирование в 2025 и 2026 годах выделено 1184,57 млн рублей, в том числе 885,6 млн из федерального бюджета и 298,9 млн из республиканского.

Юлия Абдреева сообщила, что сегодня в республике порядка 1 млн граждан старше трудоспособного возраста — практически каждый четвертый житель. В Татарстане около 7 тысяч человек, которым оказывается помощь на дому, в стационаре и полустационаре, поддержка семейного ухода. К 2030 году в республике планируется вовлечь в активную деятельность 44% всех граждан старше трудоспособного возраста. Татарстан намерен представить лучшие практики по активному долголетию на всесоюзном слете в Витебске, куда отправится наиболее многочисленная делегация из 40 человек старшего возраста.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение», председатель регионального правления «Союза пенсионеров России» Любовь Мишина предложила внести в народную программу тезис о создании системы образования для лиц старшего поколения, а также усилить воспитательную работу с детьми по уважительному отношению к старшему поколению через совместные мероприятия – например, спортивные турниры бабушек и дедушек с внуками.

О задачах обновленного Общественного совета федерального проекта «Старшее поколение» рассказала его председатель, зампред Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева. В общественный совет входят представители разных организаций, регионального совета сторонников партии, вузов и государственных ведомств.