В Казани обсудили минусы проекта реставрации завода Крестовниковых

Здание завода Крестовниковых в Казани будет использовано для создания культурного центра и фуд-молла. В четверг, 26 мая, эксперты обсудили проект реставрации предприятия, построенного более 100 лет назад.

Проект рассматривали члены Научно-методического совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Они отметили, что в целом реконструкция здания под нужды фуд-молла предполагает минимальное воздействие на него.

Но несколько острых моментов все же нашлись: экспертов удивило отсутствие парковки, наличие стеклянного зенитного фонаря на крыше, вентиляция и водоотведение.

Также обсуждались цвет деревянных окон, ограждение и железные ворота, а также внутренняя планировка пространства.

Совет принял проект «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Здание фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы», середины XIX – начала XX вв. (г. Казань, ул. Г.Тукая, д.113)» как достойный.

Но эксперты рекомендовали архитекторам и собственнику использовать богатую историю здания бывшего завода и внедрить сохранившиеся элементы, фотографии в интерьеры помещений.