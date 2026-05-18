В Казани обсудили международный опыт социального служения

В Общественной палате Республики Татарстан прошел круглый стол «Международный опыт социального служения: духовные основы милосердия», приуроченный к Году единства народов России. Участники обсудили российский и зарубежный опыт благотворительности, взаимодействие государственных структур, религиозных организаций, бизнеса и некоммерческого сектора, а также вопросы подготовки кадров для социальной работы.

«Милосердие и благотворительность – это общечеловеческие ценности с глубоким нравственным и гуманистическим смыслом, напрямую связанные с духовным становлением человека. Сегодня мы говорим о профессиональном опыте, межрелигиозном взаимодействии и практиках социального служения», – отметила модератор дискуссии, заместитель исполнительного директора Фонда содействия стратегическому диалогу и партнерству Эльмира Садыкова.

Тема международного взаимодействия в гуманитарной сфере стала одной из главных в обсуждении. Помощник Раиса Республики Татарстан, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин подчеркнул, что развитие социальной сферы и обмен практиками социального служения являются важной частью сотрудничества России со странами исламского мира и способствуют укреплению взаимопонимания.

«Говоря о социальном служении, хочу отметить, что вне зависимости от религии оно само по себе содержит гуманистический потенциал как для объекта, так и для субъекта этой деятельности. Свою лепту вносит проект "Мархамат кулы" ("Рука милосердия"), он призван внести свой вклад в поддержку и укрепление имиджа России как страны с глубокими историческими традициями гуманизма, берущими начало как в национальных, так и в религиозных основах. Особую ценность проекту придает его межрелигиозная природа», – сказал Гатин.

Председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев напомнил, что на минувшей неделе в Казани прошел форум «Россия – Исламский мир», участие в котором приняли представители более 100 стран. По его словам, мероприятие давно вышло за рамки исключительно экономической повестки и стало площадкой для обсуждения актуальных международных и межцивилизационных вопросов, в том числе и духовных.

«Для многонациональной России, и особенно для Татарстана, межнациональный мир и согласие давно стали нормой жизни. Здесь представители разных конфессий веками живут в мире и согласии, и это не ахиллесова пята, а наше конкурентное преимущество. Милосердие же, как и гуманитарное сотрудничество, не имеет границ», – отметил Терентьев.

Он также подчеркнул, что республика накопила значительный опыт в сфере благотворительности и социальных инициатив.

Необходимость координации усилий государства, религиозных организаций и благотворительного сообщества обозначил советник Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Аскар Гатин. Он отметил, что сегодня многие фонды работают эффективно, но зачастую разрозненно, а потому особенно важны площадки для обмена опытом и выработки совместных решений.

«Безусловно, тема социального служения – и православного, и мусульманского – сегодня важна и для государства, и для религиозных организаций. У нас накопилось много вопросов, которые требуют совместного решения со стороны организаций, ведомств и органов власти, а такие площадки позволяют обсуждать эти проблемы и искать общие подходы», – сказал Гатин.

В рамках круглого стола международным опытом поделилась председатель Комитета по этике исследований Исламского научного университета Малайзии Рафида Ханум Мохтар, представив практики социального служения исламской уммы и зарубежные подходы к поддержке нуждающихся.

В обсуждении также приняли участие настоятель Новоиерусалимского Архиерейского подворья Казани, руководитель Епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями иеромонах Роман Модин, председатель правления фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, директор фонда «Ярдэм» Гульшат Валиуллина, директор фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», председатель комиссии по социальным вопросам и здравоохранению Общественной палаты РТ Альфия Валиева, а также представители органов власти, религиозных организаций, благотворительных фондов и некоммерческого сектора.