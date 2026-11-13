В Казани обсудили, как дизайн-код меняет облик исторических городов

На форуме «Ребус» в Казани прошла сессия «Дизайн-код в исторической среде: от регламентов к реализации». Эксперты сошлись во мнении, что регулирование визуального облика городов – это не разовая акция, а долгий системный процесс, требующий жесткого контроля и политической воли.

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова отметила, что «дизайн-код» до сих пор отсутствует в юридическом поле. «Сегодня нам предстоит разобраться, что же это за зверь такой, с чем его и кто ест», – задала тон модератор.

Однако на практике в Казани этот «зверь» уже работает. Главный художник города Жанна Белицкая рассказала, что правила благоустройства здесь начали формировать еще в 2014 году. Сейчас они касаются не только вывесок, но и цветовых решений, подсветки и малых архитектурных форм. По ее словам, в историческом центре запрещена цветная подсветка, а для вывесок выделены специальные зоны, где приоритет отдается архитектуре, а не рекламе. Правила коснулись и улицы Баумана, где убрали навесы и запретили пластиковую мебель, обязав использовать живое озеленение.

С тем, как тиражировать этот опыт в других городах, разбиралась сооснователь бюро «Код» Ксения Деева. На примере Чистополя, Рязани, Курска и Мончегорска она показала, что единого шаблона нет.

«Дизайн-код – это, по сути, путь, это не волшебная палочка, которая в раз нас все проведет в нужный облик. Это путь, который выбирает муниципалитет и систематически по нему движется», – пояснила она. В Чистополе, например, из-за обилия уже существующих документов пришлось объединять их в понятные процедуры для бизнеса, а в Курске внедрение началось с запроса самих общественников.

Сооснователь компании «ДАЛЬ» Александр Пчелинский напомнил, что новые правила не действуют задним числом, а согласование ремонта фасадов не всегда предусмотрено.

«Правил мало. Нужны правильные примеры. И единственный способ – это тотальное внедрение через тотальный контроль без исключений из правил. Только тогда это будет долгосрочно и не откатится назад», – уверен эксперт.