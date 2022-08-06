В Казани обсудили доступность городской среды для детей и взрослых с ОВЗ

В Культурном центре «Московский» Общественной палатой РТ было проведено восьмое секционное заседание по теме «Городская среда для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья: эффективные практики взаимодействия НКО и органов власти». Встреча состоялась в рамках V Республиканского форума СОНКО.

Здесь представители организаций, оказывающих различные сервисы для детей и взрослых с ОВЗ, обменялись опытом работы.

«О том, как расположен город к человеку мы можем судить по тому, насколько комфортно в нем живут и передвигаются люди с ОВЗ. Приспособленности инфраструктуры города к этой категории людей в республике уделяется огромное внимание. Сегодня были представлены новые практики, но в то же время подняты вопросы, которые необходимо решать. К примеру, вопросы создания ресурсных классов в большем количестве школ или доступности спортивных сооружений, таких как бассейны», — рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РТ

Она подчеркнула, что над этими и другими вопросами в республике предстоит провести работы, на которые уйдет немало времени. Однако заметила, что принимаются не точечные решения, а вырабатывается комплексный подход.

В ходе заседания был представлен опыт органов исполнительной власти – министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Комитета физической культуры и спорта исполкома г. Казани по созданию доступной среды на спортивных объектах, объектах образования, социальной защиты, а также в парках и дворах города Казани.

Здесь прошла презентация первого в Казани спорткомплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории мечети «Ярдэм». В новой площадке предусмотрены все условия для комфортных занятий для лиц с ОВЗ. Интересны были и практики НКО, которые организовали бесплатный прокат велосипедов для особенных детей, создали первый кондуктивный детский сад, сформировали спецпрограмму по музею-заповеднику «Казанский Кремль» и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РТ

Напомним, что состоялось уже семь секций, в которых приняли участие более 530 руководителей и сотрудников общественных организаций, НКО, бизнеса, органов власти, активистов гражданского сообщества.

Полученная во время секционных заседаний обратная связь, вопросы и предложения будут вынесены на рабочую площадку форума «Сообщество», который пройдет при поддержке Общественной палаты России и Республики Татарстан 24 и 25 августа 2022 года.