В Казани обсудили будущее сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ

Казанцы 9 ноября вместе с архитекторами обсудили благоустройство сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ.

На встрече предлагали решить проблему подтоплений у «Ростка». Для этого, по мнению участников обсуждения, нужно обустроить «ливневки» и организовать площадку для сбора ТБО.

Также люди просят установить входную группу в парк со стороны ул. Карбышева, сделать вместо тропы, ведущей в лес, тротуар. При этом важно не задеть при таком благоустройстве растущие деревья.

На полянке, где нет деревьев, просят организовать детскую площадку и воркаут-зону.

Помимо этого, в сквере предлагают построить пункт проката, кафе и общественный туалет.

Как сообщили в Комитете по благоустройству Казани, все предложения обязательно проработают и учтут.