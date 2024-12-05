В Казани обсудили будущее региональной энциклопедистики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Необходимость дальнейшего развития региональной энциклопедистики обсудили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе». К обсуждению присоединились специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Якутска, которые принимают участие в Международном научном форуме «Региональная энциклопедистика в контексте современных инновационных вызовов».

Мероприятие проходит в Татарстане с 4 по 6 декабря. Его целью является обмен опытом, связанным с историей становления и развития национальных и региональных энциклопедий современной России и мира. Участие в его работе принимают более 100 спикеров из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Алексей Раздорский Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доктор исторических наук из Санкт-Петербурга, руководитель Федерального центра регионалистики «Вся Россия» Российской национальной библиотеки Алексей Раздорский подчеркнул важность развития энциклопедистики не только на федеральном уровне, но и на региональном.

«У нас имеется профессиональный и дружественный контакт с Институтом татарской энциклопедии и регионоведения, наши отношения поддерживаются и развиваются. В настоящее время в Российской Федерации всего издано около тысячи региональных энциклопедий. Это невероятно много! Туда входят объекты РФ, республики, области, края. Есть даже энциклопедии, посвященные отдельным городам и сельским поселениям. Исходя из этого одной из задач форума выступает, конечно же, обсуждение нынешнего состояния российской региональной энциклопедистики и ее развитие на разных уровнях», — сказал он.

Эльмира Галимова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кандидат искусствоведения, директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ им. М.Х. Хасанова, заслуженный деятель искусств РТ Эльмира Галимова отметила, что принцип «каждый муниципальный район должен иметь свою энциклопедию» стал одной из главных целей форума.

Она напомнила, что накануне в Казани отметили важную дату, связанную с развитием республиканской энциклопедистики: свое 30-летие отметил Институт татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова Академии наук РТ. Главным достижением научной площадки является фундаментальная многотомная «Татарская энциклопедия», изданная на русском и татарском языках. Помимо нее, за 30 лет было подготовлено и издано более 100 наименований энциклопедий и научно-справочных книг. В планах института — расширить аудиторию и масштабы онлайн-платформы TATARICA, которая действует с 2018 года и пользуется большой популярностью.

Участники пресс-конференции обсудили также преимущества и недостатки перевода энциклопедий в цифровой формат. По их мнению, к плюсам можно отнести удобство поиска информации прямо в статье, а к минусам — быструю скорость передачи информации, что способно привести к утере основного ее смысла среди других источников.

Сергей Кравец Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я считаю, что Казань — неслучайный город для проведения энциклопедических форумов — казанцы очень талантливые. На самом деле, у нас много авторов, историков и математиков из столицы Татарстана. Кстати, самыми активными казанскими авторами статей являются медики. Татарская энциклопедия, несомненно, самая сильная!» — поделился мнением ответственный редактор Издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец.