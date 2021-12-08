В Казани обсудили актуальные вопросы уголовного судопроизводства в практике ЕСПЧ

Международный научно-практический круглый стол «Актуальные вопросы уголовного судопроизводства в практике Европейского Суда по правам человека», приуроченный к окончанию III этапа программы HELP в Российской Федерации, проходит сегодня в Казани.

Фото: © Верховный Суд РТ

Среди почетных гостей и участников круглого стола - Председатель Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов, директор Казанского филиала «Российского государственного университета правосудия» Рамиль Шарифуллин, замредседателя Верховного суда ПТ Максим Беляев, а также эксперты Совета Европы, известные ученые, судьи, представители высших учебных заведений.