news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
8 декабря 2021  16:52
Полина Шевчук

В Казани обсудили актуальные вопросы уголовного судопроизводства в практике ЕСПЧ

news_top_970_100
В Казани обсудили актуальные вопросы уголовного судопроизводства в практике ЕСПЧ

Международный научно-практический круглый стол «Актуальные вопросы уголовного судопроизводства в практике Европейского Суда по правам человека», приуроченный к окончанию III этапа программы HELP в Российской Федерации, проходит сегодня в Казани.

 

Фото: © Верховный Суд РТ

Среди почетных гостей и участников круглого стола - Председатель Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов, директор Казанского филиала «Российского государственного университета правосудия» Рамиль Шарифуллин, замредседателя Верховного суда ПТ Максим Беляев, а также эксперты Совета Европы, известные ученые, судьи, представители высших учебных заведений.

 

Фото: © Верховный Суд РТ

 

#Верховный суд РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное