news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
17 июня 2021  12:04
Марат Ишкильдин

Казанское общежитие по улице Северо-Западная стало многоквартирным домом

news_top_970_100

С дома по улице Северо-Западная в Казани официально был снят статус общежитися. Теперь дом №14 является многоквартирным домом. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 17 июня.

«Снять статус общежития с дома №14 по ул.Северо-Западная, в том числе с жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению. Изменить вид жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению, — комната на вид жилых помещений — квартира», — сообщается в документах.

Дирекция муниципальных жилищных программ внесет необходимые изменения по экс-общежитию в базу данных «Приватизация жилья».

На данный момент 22 комнаты по адресу улица Северо-Западная, дом 14 приобрели статус квартир.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное