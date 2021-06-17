Казанское общежитие по улице Северо-Западная стало многоквартирным домом

С дома по улице Северо-Западная в Казани официально был снят статус общежитися. Теперь дом №14 является многоквартирным домом. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 17 июня.

«Снять статус общежития с дома №14 по ул.Северо-Западная, в том числе с жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению. Изменить вид жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению, — комната на вид жилых помещений — квартира», — сообщается в документах.

Дирекция муниципальных жилищных программ внесет необходимые изменения по экс-общежитию в базу данных «Приватизация жилья».

На данный момент 22 комнаты по адресу улица Северо-Западная, дом 14 приобрели статус квартир.