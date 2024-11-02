В Казани обрушилась стена нежилого двухэтажного дома

ГУ МЧС по РТ

В Авиастроительном районе Казани обрушилась стена нежилого двухэтажного дома.

Инцидент произошел сегодня днем на улице Беломорской. Обрушилась часть стены у дома барачного типа.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пострадавших нет.