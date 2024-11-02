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В Казани обрушилась стена нежилого двухэтажного дома
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ГУ МЧС по РТ
В Авиастроительном районе Казани обрушилась стена нежилого двухэтажного дома.
Инцидент произошел сегодня днем на улице Беломорской. Обрушилась часть стены у дома барачного типа.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пострадавших нет.
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