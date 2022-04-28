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Происшествия
28 апреля 2022  08:34
Полина Шевчук

Ночью в Казани обрушилась часть стены гаражного комплекса

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Ночью в Казани обрушилась часть стены гаражного комплекса
пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Казани на улице Зур Урам частично рухнула задняя стена нескольких гаражей в гаражном комплексе. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Выяснилось, что вода подмыла фундамент, из-за чего произошло обрушение кирпичной кладки.

Спасатели вместе с кинологами обследовали завалы. Пострадавших нет.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сегодня место обрушения должны осмотреть представители администрации района, после чего будет принято решение о дальнейших работах.
 

#рухнула стена #МЧС РТ
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