Ночью в Казани обрушилась часть стены гаражного комплекса

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Казани на улице Зур Урам частично рухнула задняя стена нескольких гаражей в гаражном комплексе. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Выяснилось, что вода подмыла фундамент, из-за чего произошло обрушение кирпичной кладки.

Спасатели вместе с кинологами обследовали завалы. Пострадавших нет.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сегодня место обрушения должны осмотреть представители администрации района, после чего будет принято решение о дальнейших работах.

