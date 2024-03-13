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В Казани обработка подростковых клубов от клещей и грызунов обойдется в 953 млн рублей
Обработка от клещей, насекомых и грызунов подростковых клубов Казани обойдется в 953 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Всего в списке 59 организаций, входящих в состав МБУ «Подросток». В них проведут обработку территории и помещений от клещей и насекомых, а также от грызунов.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 20 марта, подрядчика определят через 2 дня — 22 марта. Заказчиком выступает МБУ «Подросток». Услуги должны быть оказаны с даты заключения контракта по 31 декабря 2024 года.
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