В Казани оборвавшийся провод поджег крышу троллейбуса, несколько маршрутов встали

На видео сняли несколько казанских троллейбусов, приостановивших движение. Соответствующими кадрами поделился корреспондент «Татар-информа».

«В Казани на остановке "Молодежный центр Казань" стоят троллейбусы. Я насчитал четыре, еще один остановился напротив здания "Татмедиа" на Декабристов 2», – сообщил корреспондент агентства.

Как сообщили в Метроэлектротрансе, из-за износа контактной сети на Глушко оборвался провод и упал на крышу троллейбуса маршрута номер 3.

В результате загорелись лакокрасочные покрытия и пластиковые элементы обшивки. Огонь оперативно потушил экипаж транспортного средства, никто не пострадал

В Метроэлектротрансе уточнили, что в связи с ЧП временно приостановлено движение маршрутов 3, 5, 9, 12.

Ориентировочное время задержки составляет 2 часа.

На месте работают все аварийные службы предприятия.