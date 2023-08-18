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Новости Татарстана и Казани
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В Казани оборвавшийся провод поджег крышу троллейбуса, несколько маршрутов встали
На видео сняли несколько казанских троллейбусов, приостановивших движение. Соответствующими кадрами поделился корреспондент «Татар-информа».
«В Казани на остановке "Молодежный центр Казань" стоят троллейбусы. Я насчитал четыре, еще один остановился напротив здания "Татмедиа" на Декабристов 2», – сообщил корреспондент агентства.
Как сообщили в Метроэлектротрансе, из-за износа контактной сети на Глушко оборвался провод и упал на крышу троллейбуса маршрута номер 3.
В результате загорелись лакокрасочные покрытия и пластиковые элементы обшивки. Огонь оперативно потушил экипаж транспортного средства, никто не пострадал
В Метроэлектротрансе уточнили, что в связи с ЧП временно приостановлено движение маршрутов 3, 5, 9, 12.
Ориентировочное время задержки составляет 2 часа.
На месте работают все аварийные службы предприятия.
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