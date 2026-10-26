В Казани обновят модель транспортного развития, горожане зовут слать предложения

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Институт экономики и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» к августу следующего, 2027 года проведет исследование транспортной системы столицы Татарстана, на основе которого предстоит разработать модель транспортного развития города. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал заместитель руководителя исполкома столицы РТ Ильдар Шакиров.

«Все решения, которые мы принимаем в отношении общественного транспорта, очень чувствительны для горожан. Поэтому мы поставили задачу обратиться к лучшим профессионалам в этой отрасли, которые способны на самом высоком уровне провести экспертизу, транспортное моделирование и помочь нам разработать стратегические документы», – заметил в свою очередь руководитель исполкома Рустем Гафаров.

«Мы призываем всех жителей нашего города подключиться к этой важной работе, присылать в комитет по транспорту свои предложения. Все они будут рассмотрены и переданы институту. Итоговый документ обязательно будет выставлен на общественное обсуждение и опубликован», – подчеркнул он.

Работу проведет по муниципальному контракту Институт экономики и транспортной политики Высшей школы экономики под научным руководством профессора, ведущего эксперта по развитию транспорта Михаила Блинкина.

Эксперты проанализируют существующую на данный момент маршрутную сеть общественного транспорта, загруженность улично-дорожной сети, транспортные связи Казани с населенными пунктами агломерации и перспективы пространственного развития города.

Результаты этой работы станут основой для обновления программы комплексного развития транспортной инфраструктуры столицы РТ, комплексной схемы организации дорожного движения, документа планирования регулярных перевозок и программы развития городского наземного электрического транспорта.

Как информирует пресс-служба мэрии Казани, ставить предложения можно через интернет-приемную, а также по телефону: 8 (843) 223-28-28.

Подробнее о планах по модернизации общественного транспорта столицы Татарстана читайте в материале «Татар-информа».