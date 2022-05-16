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Ру Тат
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Казань
16 мая 2022  13:39

В Казани обновят 27 км сетей отопления и горячего водоснабжения

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Масштабные работы в рамках подготовки к новому отопительному сезону в татарстанской столице стартуют уже сейчас. В ходе подготовительных мероприятий планируется заменить 27 километров теплопроводов для отопления и горячего водоснабжения. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что ключевым результатом прошедшего отопительного сезона в городе является отсутствие серьезных аварий и чрезвычайных происшествий, связанных с подачей тепла. 

Чтобы ситуация в этой сфере оставалась стабильной и в грядущем отопительном сезоне, необходимо вести планомерную и заблаговременную подготовительную работу уже сейчас.

«Сани к зиме нужно готовить летом. И мы начинаем такую работу: 6 тыс. многоквартирных домов, 800 социальных учреждений. Огромная работа, в том числе с ветхими сетями, трубами, батареями. Собираемся переложить 27 километров теплотрасс», - подчеркнул казанский градоначальник. 

По программе капитального ремонта теплоснабжающих организаций запланирована замена и реконструкция 27 километров сетей отопления и горячего водоснабжения. Ведется модернизация четырех котельных «Казэнерго» по улицам Каштановая, Музыкальная и Боевая, которая позволит увеличить их мощность.

Кроме того, в рамках подготовки к новому отопительному сезону в Казани запланирована промывка и гидроопрессовка почти 2 тыс. км наружных трубопроводов отопления диаметрами от 50 мм до 1200 мм, а также почти 9 тыс. км внутридомовых сетей отопления.
 

#Деловой понедельник #Ильсур Метшин #отопительный сезон
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