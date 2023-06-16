В Казани обновляют главный павильон «Приюта человека» по ул.Бурхана Шахиди

В Казани ведется реконструкция павильона «Приюта человека» по ул.Бурхана Шахиди. Это первый и самый основной из девяти павильонов, действующих в Татарстане, сообщает городская мэрия.

В отличие от остальных восьми, где нуждающиеся могут только получить еду, в основном павильоне расположены жилые корпуса, прачечная, баня, павильон для раздачи одежды, парикмахерская, помещение для консультаций и другие — всего 21 вагончик. Также здесь базируются машины для социального патруля, организованы теплицы с мини-огородом, спортивная площадка, молельная.

Фото: мэрия Казани

В настоящее время вагончики обновляют — условия проживания для постояльцев станут более комфортными, а пропускная способность пункта увеличится. К слову, сейчас жилые вагончики вмещают 40 человек.

Как рассказали в исполкоме, два вагончика полностью готовы, еще два находятся на этапе обустройства. В ремонте принимают участие и сами постояльцы: они собирают основы для кроватей, сами их красят — своеобразная трудотерапия.

В этом году проекту «Приют человека», который реализуется под эгидой «Доброй Казани», исполняется пять лет. За это время активисты раздали более 1,4 млн порций еды и свыше 47 тыс. раз обеспечили нуждающихся ночлегом.

В планах руководителей проекта — открыть пункты раздачи во всех райцентрах Татарстана и выдавать по 10 тыс. порций еды в день. Сейчас ежесуточно жители республики получают около 2 тыс. порций, в месяц — около 60 тыс., что сравнимо с питанием жителей небольшого городка.