В Казани обновили спецтехнику аварийных газовых служб

Фото: мэрия Казани

В Казани передали 11 новых специальных автомобилей для «Казаньгоргаза». Благодаря полному обновлению парка техники аварийно-диспетчерские службы начнут быстрее реагировать на заявки жителей, а также повысится эффективность эксплуатации городского газового хозяйства, заявили в мэрии Казани.

В церемонии передачи ключей от машин принял мэр столицы РТ Ильсур Метшин. Она прошла на территории Московской КЭГС. Все автомобили отечественного производства. Они оснащены радиостанциями, газоанализаторами, индикаторами, инструментами и средствами защиты.

Одно из наиболее крупных структурных подразделений «Газпром трансгаз Казань» обслуживается свыше 3,6 тыс. км газопроводов, 1,4 тыс. пунктов редуцирования газа, 400 тыс. квартир и индивидуальных жилых домов.