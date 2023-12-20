Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани обновили спецтехнику аварийных газовых служб
В Казани передали 11 новых специальных автомобилей для «Казаньгоргаза». Благодаря полному обновлению парка техники аварийно-диспетчерские службы начнут быстрее реагировать на заявки жителей, а также повысится эффективность эксплуатации городского газового хозяйства, заявили в мэрии Казани.
В церемонии передачи ключей от машин принял мэр столицы РТ Ильсур Метшин. Она прошла на территории Московской КЭГС. Все автомобили отечественного производства. Они оснащены радиостанциями, газоанализаторами, индикаторами, инструментами и средствами защиты.
Одно из наиболее крупных структурных подразделений «Газпром трансгаз Казань» обслуживается свыше 3,6 тыс. км газопроводов, 1,4 тыс. пунктов редуцирования газа, 400 тыс. квартир и индивидуальных жилых домов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»