В Казани обновили отдел по вопросам миграции, за день его могут посетить до 350 человек

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Казани открыли обновленный отдел по вопросам миграции, который за день может принять до 350 иностранных граждан.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, в новом отделе можно будет вставать и сниматься с миграционного учета, а также продлевать или сокращать срок пребывания в стране и подавать заявку о снятии с реестра контролируемых лиц. Помимо этого, специалисты смогут обрабатывать порядка 500 уведомлений о прибытии иностранцев от МФЦ и ЕПГУ.

Для удобства иностранных граждан в отделе создан зал ожидания на 48 человек с кондиционером и кулерами, а также два терминала для выдачи талонов и три информационных табло. Для безопасности посетителей и работников в отделе установлены видеокамеры.

Обновленный отдел находится по адресу Патриса Лумумбы, 52. Физические лица могут прийти в будние дни с 9 до 13, а дела юридических лиц будут рассматриваться с 14 до 17. В среду прием обеих категорий проходит лишь с 9 до 13, при этом принимают только тех, кто записался через Госуслуги.