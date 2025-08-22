В Казани обновили более тысячи трамвайных шпал и промыли 14 км тоннелей метро

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

С начала лета сотрудники МУП «Метроэлектротранс» заменили 1055 деревянных шпал на трамвайных путях, из которых 156 были заменены за последние две недели, сообщает пресс-служба предприятия.

Служба путевого хозяйства ведет круглосуточную работу по поддержанию трамвайных путей в исправном состоянии.

За последние две недели специалисты заменили 10 метров рельсов, заварили более 16 стыков, собрали 10 сборных стыков и приварили 24 электросоединения. Кроме того, была проведена подбивка и подъемка 544 метров трамвайного пути и установлено 14 путевых тяг.

В казанском метрополитене за это время промыли 14 км тоннелей. В частности, с помощью тоннелемоечного агрегата очищено 10 680 метров тоннелей от станции «Авиастроительная» до «Аметьево». Вручную было вымыто 2600 кв. м путевых стен и лотков на станциях «Проспект Победы» и «Аметьево», а также 770 метров перегона «Яшьлек» – «Козья Слобода».

Напомним, всего на балансе МУП «Метроэлектротранс» находится 132 км трамвайных путей. В настоящее время обновления требуют 70 км путей, а также подстанции и кабельное хозяйство.