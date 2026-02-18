В Казани обнаружили узел связи, с помощью которого сообщали о ложных терактах

В Казани обнаружили и уничтожили узел связи, с помощью которого преступники сообщали о якобы готовящихся терактах в различных учреждениях.

Как сообщают в МВД по РТ, мужчина, обслуживающий оборудование, был также задержан. Он был зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе, однако уже достаточно долго жил на съемной квартире в Казани вместе с женой и ребенком. В августе ему написал неизвестный и предложил быстрый заработок. По указанию вербовщика мужчина за свои деньги купил все необходимое оборудование, которое затем, помимо фейковых сообщений о терактах, использовалось и для других противоправных деяний.

Выяснилось, что с помощью этой техники сообщалось о ложном минировании нескольких московских ТЦ и столичного художественного музея. За минуту звонка мужчина получал два американских цента - порядка 150 рублей.

Возбуждено уголовное дело.