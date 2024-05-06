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В Казани обнаружили тело парня из Кемеровской области, который скончался от передозировки
Как стало известно «Татар-информу», в одном из отелей на Восстания в Казани обнаружили тело 17-летнего парня, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиками. Трагедия произошел в минувшую субботу.
По данным агентства, молодой человек приехал в Казань из Кемеровской области в один из рехабов, который находится в поселке Вознесенское. Там он лечился от наркозависимости. В отеле с погибшим находилась 32-летняя женщина, по предварительным данным, его знакомая, которая тоже приехала из Кемеровской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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