news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 6 мая 2024 12:54

В Казани обнаружили тело парня из Кемеровской области, который скончался от передозировки

Скопировать ссылку

Как стало известно «Татар-информу», в одном из отелей на Восстания в Казани обнаружили тело 17-летнего парня, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиками. Трагедия произошел в минувшую субботу.

По данным агентства, молодой человек приехал в Казань из Кемеровской области в один из рехабов, который находится в поселке Вознесенское. Там он лечился от наркозависимости. В отеле с погибшим находилась 32-летняя женщина, по предварительным данным, его знакомая, которая тоже приехала из Кемеровской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2