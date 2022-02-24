В Казани обнаружена свалка снега, загрязненного нефтепродуктами

Нелегальную свалку снега, загрязненного нефтепродуктами, обнаружили экологи в Московском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Незаконное складирование снега в Казани выявили инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ с помощью информационной системы «Народный контроль». Казанцы пожаловались на складирование снега по улице Хлебозаводская.

«Экологи выехали на место, факт природоохранного нарушения подтвердился. Площадь загрязненной территории составила 102 кв. метра, а объем — 84 куб. метра», — сказано в сообщении.

Сотрудники лаборатории отобрали пробы снега. По результатам биотестирования определен 5-й класс опасности, выявлены незначительные превышения предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам и железу.

В отношении администрации Кировского и Московского районов составлен протокол по части 1 статьи 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Материал направлен в Московский районный суд Казани для принятия решения.