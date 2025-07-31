В Казани объем новостроек в продаже сократился на 4% за месяц

Объем предложения на рынке новостроек в июле в Казани сократился на 4,1% по сравнению с июнем. Об этом «Татар-информу» рассказали эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость».

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках города при этом выросла на 0,5%, составив 245 тыс. рублей. Таким образом Казань стала третьей среди российских городов-миллионников по уровню цен на первичном рынке. Опережают ее только Москва (451 тыс. руб/кв.м) и Санкт-Петербург (280 тыс. руб/кв.м).

Медианная цена квартиры в новостройке в столице Татарстана в июле составила 13,1 млн рублей, а средняя площадь – 56 кв. м. При этом эксперты отмечают заметное смещение рынка в сторону более дорогого жилья.

«На фоне сокращения объема лотов в сегменте комфорт растет объем предложения в новостройках класса элит: с конца весны увеличение составило 20%», – отметили в «Яндекс Недвижимости».

По словам коммерческого директора платформы Евгения Белокурова, в высоких ценах Казани заметную роль играет структура спроса.

«Начало цикла снижения ставок Банком России отчасти могло повлиять на интерес к рынку недвижимости. Однако ставки остаются высокими, поэтому увеличение цен наиболее заметно в городах, где высока доля сделок без привлечения льготной ипотеки – такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань. В большинстве случаев рост медианных цен в объявлениях обусловлен сокращением объема наиболее доступных предложений», – подчеркнул он.

Эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы интерес к недвижимости в Казани будет расти.

«В целом динамика подтверждает, что покупатели находились в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости», – добавил Белокуров.

В среднем же по всем городам-миллионникам России медианная цена метра на первичном рынке выросла на 1,1% и составила 188 тыс. рублей, а общее число предложений сократилось на 3,4%.