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Транспорт
13 января 2022  17:52
Александр Хевронин

В Казани объединят второе и четвертое автотранспортные предприятия

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В столице Татарстана «Пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) №2» путем присоединения к нему «ПАТП №4». Соответствующая информация опубликована в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Согласно документации, планируется проведение организационно-штатных мероприятий и обеспечение утверждения нового штатного расписания МУП «ПАТП №2».

Кроме того, в постановлении говорится о необходимости представить передаточный акт в Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Казани и представить им на утверждение устав в новой редакции.

Контроль за исполнением постановления поручен заместителю Руководителя Исполнительного комитета Казани Радику Шафигуллину. Все работы должны быть выполнены до 25 февраля 2022 года.

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