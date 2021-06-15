В Казани нуждаются в капремонте 25 школ старше 30 лет

В Казани ремонт необходим 25 школам, построенных более 30 лет назад. Об этом на совещании в мэрии столицы Татарстана рассказал директор городского Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев.

«В настоящее время 25 школ на территории города со сроком эксплуатации более 30 лет остро нуждаются в комплексном капитальном ремонте», — пояснил докладчик.

Общеобразовательным учреждениям требуется ремонт, связанный с усилением перекрытий, заменой изношенных инженерных сетей и конструкций кровли, ремонтом асфальтобетонного покрытия.

«Запланированного на 2022 год лимита финансирования, порядка 400 млн рублей, хватит на ремонт только одной такой школы», — отметил спикер.