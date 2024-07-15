Новый детский парк на набережной Казанки назовут «Елмай»

Детский парк, который откроется 30 августа на набережной Казанки, назовут «Елмай». Это наименование получило большинство голосов по результатам опроса. Об этом сообщила директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова на деловом понедельнике.

«В Казани завершилось голосование за название детского парка, открытие которого запланировано ко Дню города и республики. Это самое масштабное на текущий момент открытое пространство для детей в Татарстане, которое будет реализовано в рамках стратегии развития Казанки», – сказала докладчик.

Латыпова напомнила, что голосование за название будущего парка проходило с 28 июня по 12 июля на официальном портале мэрии Казани. В опросе было представлено пять наименований.

На втором месте по популярности оказался «Айда парк/ Ай-Да парк!» (самый классный парк), на третьем – «Су баласы/ Дети воды», на четвертом – «Юл(а)» (путь, направление), на пятом – «Уен/ Игра».

Всего в голосовании приняли участие 6 383 казанца, которые в том числе предложили собственные варианты, отметила спикер.

«Сегодня в парке завершаются монолитные работы, обустраиваются сети ливневой канализации, электроснабжения, освещения. Организуются системы водоотведения. Постепенно устанавливается детское оборудование и высаживаются деревья. Идут работы по монтажу кровли и отделке будущего павильона. Подготовлено бетонное основание дорожек для укладки брусчатки», – перечислила Латыпова.

Кроме того, по ее словам, прорабатываются навигация и фирменный стиль парка, которые будут отражать детскую тематику. В день открытия, 30 августа, здесь запланирована праздничная программа.

Парк «Елмай» площадью 3,4 гектара расположится между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой РТ.