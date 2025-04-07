В Казани новостройки подорожали за март сильнее, чем в Москве

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В Казани за март 2025 года новостройки подорожали на 2,9%, или до 232,7 тыс. рублей за кв. м. Для сравнения: в Москве за аналогичный период квартиры в «новых домах» выросли в цене на 2,8%, до 410,3 тыс. рублей за «квадрат», следует из аналитики портала «Мир квартир».

Наибольшее подорожание кв. м в новостройках зафиксировали в Грозном (+9,4%), Мурманске (+9,1%), Махачкале (+7,9%), Магнитогорске (+6,9%) и Оренбурге (+4,7%). Наибольшее падение стоимости – в Липецке (–2%), Владикавказе (–1,5%), Чите (–1,4%) и Ставрополе (–1,3%).

В Подмосковье в марте кв. м в новостройках подорожал на 0,6%, до 197,9 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге подешевел на 1,2%, до 257,6 тыс. рублей.

В среднем за март «квадрат» новостроек в России вырос на 1,4%, до 145 тыс. рублей.

Как отметил гендиректор упомянутого портала Павел Луценко, ипотека еще не стала доступной, но проценты по ней немного снижаются, как и по вкладам.

«Возможно, застройщики ждут, пока держатели финсредств разочаруются в банковских депозитах и снова понесут их в офисы продаж. Еще больше надежд на пользователей рассрочки, которую предлагают девелоперские компании, – ею покупатели пользуются все охотнее», – предположил эксперт.

Он отметил, что спрос еще очень низкий по сравнению с первым полугодием прошлого года, когда действовала широкая программа льготной ипотеки, но продажи все равно идут.